В каких парах слова отличаются одним звуком?1)частота-чистота,2)паразит-поразит,3)с??езд-съест,4)шило-мыло,5)собрать-забрать,здесь несколько вариантов ответов)
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В каких парах слова отличаются одним звуком?1)частота-чистота,2)паразит-поразит,3)с??езд-съест,4)шило-мыло,5)собрать-забрать,здесь несколько вариантов ответов)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В парах : 1.частота - чистота (звук а-и) 2.паразит - поразит (звук а-о) 3. Съезд-съест(звук д-с)
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