Составьте уравнение химической реакции воды с металлическим калием и свободной серой.

Химия
Составьте уравнение химической реакции воды с металлическим калием и свободной серой.
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