ПОЖАЛУЙСТА,РЕБЯТ,ПОМОГИТЕ! 1) I didn`t book seats. We can`t go to the concert. 2) You didn`t warm me. Now I`m i a difficult situation. 3) He didn`t take this job seriously. He`s unemployed now. 4) I didn`t apply for a job. ...

Английский язык

ПОЖАЛУЙСТА,РЕБЯТ,ПОМОГИТЕ! 1) I didn`t book seats. We can`t go to the concert. 2) You didn`t warm me. Now I`m i a difficult situation. 3) He didn`t take this job seriously. He`s unemployed now. 4) I didn`t apply for a job. I don`t want work there. Преобразуйте предложения в смешанный условный тип.

Автор: Гость