Синоными до слыв тендытний, благолатний крижаний

Українська мова
Синоными до слыв тендытний, благолатний крижаний
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тендітний - тонкий , делікатний , витонченений, досконалий. Благодатний - великодушний , шляхетний. Крижаний - льодовий , льодистий, льодовитий. Подарувати словник української мови?  Хоча б писав правильно!
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