Морфемный разбор слова помощник
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Морфемный разбор слова помощник
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Помощник корень(помощ) суффикс(ник) окончание(нулевое) основа(помощник[все слово])
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