Скласти 5 речень з фразеологізмами та щоб були прислівники!

Українська мова
Скласти 5 речень з фразеологізмами та щоб були прислівники!
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