Помогите перевест без переводчика!!! 1. Как жаль, что он пришел так поздно. Мы не успели поговорить о наших проблемах, 2. Как жаль, что он не разработал этот проект. 3. Как жаль, что нам придется так скоро уехать. 4. Обидно, ч...
Английский язык
Помогите перевест без переводчика!!! 1. Как жаль, что он пришел так поздно. Мы не успели поговорить о наших проблемах, 2. Как жаль, что он не разработал этот проект. 3. Как жаль, что нам придется так скоро уехать. 4. Обидно, что вы не дождались его прихода. 5. Я теперь жалею, что не послушался его совета. 6. Обидно, что вас не поняли. 7. Жаль, что вы упустили такой шанс. 8. Обидно, что ей придется отказаться от такого предложения. 9. Как жаль, что он работает допоздна. 10. Он пожалел, что пришел и привел с собой друга. 11. Я бы очень хотела быть сейчас в Лондоне. 12. Как бы мне хотелось говорить по-английски так же хорошо, как он.
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