Помогите перевест без переводчика!!! 1. Как жаль, что он пришел так поздно. Мы не ус­пели поговорить о наших проблемах, 2. Как жаль, что он не разработал этот проект. 3. Как жаль, что нам придется так скоро уехать. 4. Обидно, ч...

Английский язык

Помогите перевест без переводчика!!! 1. Как жаль, что он пришел так поздно. Мы не ус­пели поговорить о наших проблемах, 2. Как жаль, что он не разработал этот проект. 3. Как жаль, что нам придется так скоро уехать. 4. Обидно, что вы не дожда­лись его прихода. 5. Я теперь жалею, что не послушал­ся его совета. 6. Обидно, что вас не поняли. 7. Жаль, что вы упустили такой шанс. 8. Обидно, что ей придет­ся отказаться от такого предложения. 9. Как жаль, что он работает допоздна. 10. Он пожалел, что пришел и привел с собой друга. 11. Я бы очень хотела быть сей­час в Лондоне. 12. Как бы мне хотелось говорить по-английски так же хорошо, как он.

Автор: Гость