Почему монголы смогли победить русь

Гость: Гость:

Татаро-монголы смогли обложить Русь игом, т. к. : 1) Русь была ослаблена княжескими междоусобицами; 2) Татаро-монголы были хорошо подготовленным войском, для которых борьба и скотоводство были единственными занятиями; 3) Среди кочевников существовала круговая порука (за ошибку одного убивали десятерых); 4) Многие русские люди воспринимали нашествие, как кару божью, которую они заслужили за свои грехи и потому не боролись с ордынцами.