На пружині жорсткістю 40 н/м прикріпили тіло масою 200г.На скільки видовжится пружина?
Физика
На пружині жорсткістю 40 н/м прикріпили тіло масою 200г.На скільки видовжится пружина?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
300 грамм так как получаеться что пружина напряжена со величеной 200г так!
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