На пружині жорсткістю 40 н/м прикріпили тіло масою 200г.На скільки видовжится пружина?

Физика
На пружині жорсткістю 40 н/м прикріпили тіло масою 200г.На скільки видовжится пружина?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
300 грамм так как получаеться что пружина напряжена со величеной 200г так!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Составить 10 вопросов на тему органы чувств и регуляция деятельности организма
Ответить
История
Заполнить таблицу реформы Ивана IV Реформируемые сферы Преобразования Значение Гос управление Местное управление Судебная власть Фина...
Ответить
Математика
Найди длину прямоугольника, если известно, что его площадь 4800дм2, а длина 80дм
Ответить
Физика
Камень бросили вертикально вверх со скоростью 12 метров в секунду. Определите на к??кой высоте его кинетическая энергия уменьшится в 2 раза.
Ответить
История
Помогите пожалуйста с историей- Многие народы имели разные этнонимы. Напишите, к??к ещё называли следующие племена: Кыпчаки ... ... Ойраты .....
Ответить