Надо найти корень уравнения и выполнить проверку . Пожалуйста помогите решить! x- (-3) =- 11 m+(-12)=2 -5+y=15 3+n=-10
Математика
Надо найти корень уравнения и выполнить проверку . Пожалуйста помогите решить! x- (-3) =- 11 m+(-12)=2 -5+y=15 3+n=-10
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) x-(-3)=-11 x+3=-11 x=-11-3 x=-14 2) m+(-12)=2 m-12=2 m=2+12 m=14 3) -5+y=15 y=15+5 y=20 4) 3+n=-10 n=-10-3 n=-13
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