Надо найти корень уравнения и выполнить проверку . Пожалуйста помогите решить! x- (-3) =- 11 m+(-12)=2 -5+y=15 3+n=-10

Математика

Надо найти корень уравнения и выполнить проверку . Пожалуйста помогите решить! x- (-3) =- 11 m+(-12)=2 -5+y=15 3+n=-10

Автор: Гость