Верна ли запись: (24-16):8=5? как можно её исправить, чтобы получилась верная запись? пр??веди несколько вариантов

Математика

Верна ли запись: (24-16):8=5? как можно её исправить, чтобы получилась верная запись? пр??веди несколько вариантов

Автор: Гость