Верна ли запись: (24-16):8=5? как можно её исправить, чтобы получилась верная запись? пр??веди несколько вариантов
Математика
Верна ли запись: (24-16):8=5? как можно её исправить, чтобы получилась верная запись? пр??веди несколько вариантов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(24+16):8=5.........
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