ХИМИЯ!ПОМОГИТЕ,ПРОШУ ВАС.ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА... РЕШИТЕ,ПОЖАЛУЙСТА,ЗАДАЧУ ПО ХИМИИ решите или 4 или 5. какая для вас будет более легче очень прошу!!!никто не знает как решать!!!у всех попереспрашивала.последняя надежда

Химия

ХИМИЯ!ПОМОГИТЕ,ПРОШУ ВАС.ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА... РЕШИТЕ,ПОЖАЛУЙСТА,ЗАДАЧУ ПО ХИМИИ решите или 4 или 5. какая для вас будет более легче очень прошу!!!никто не знает как решать!!!у всех попереспрашивала.последняя надежда

Автор: Гость