ХИМИЯ!ПОМОГИТЕ,ПРОШУ ВАС.ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА... РЕШИТЕ,ПОЖАЛУЙСТА,ЗАДАЧУ ПО ХИМИИ решите или 4 или 5. какая для вас будет более легче очень прошу!!!никто не знает как решать!!!у всех попереспрашивала.последняя надежда
Химия
ХИМИЯ!ПОМОГИТЕ,ПРОШУ ВАС.ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА... РЕШИТЕ,ПОЖАЛУЙСТА,ЗАДАЧУ ПО ХИМИИ решите или 4 или 5. какая для вас будет более легче очень прошу!!!никто не знает как решать!!!у всех попереспрашивала.последняя надежда
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