Помогите с определениями по истории :з волость- стан-
История
Помогите с определениями по истории :з волость- стан-
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ВОЛОСТЬ - в Древней Руси территория, подчиненная одной власти, преимущественно княжеской; Стан — историческая административно-территориальная единица в России. Понятия, которые вкладывались в это слово до административной реформы Екатерины II и после, существенно различались:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Сообщение о том, что из коробки достали красный карандаш несет 2 бита информации. Сколько карандашей в коробке?
Математика
Українська мова
Що означає слово сердюк у такому реченні: "У сінях горіли ічки у високих ліхтарях, ?? на лавках попри стін знаходилися та джури" а) серйозна або ...