Сообщение о том, что из коробки достали красный карандаш несет 2 бита информации. Сколько карандашей в коробке?

Информатика

Сообщение о том, что из коробки достали красный карандаш несет 2 бита информации. Сколько карандашей в коробке?

Автор: Гость