Сообщение о том, что из коробки достали красный карандаш несет 2 бита информации. Сколько карандашей в коробке?
Информатика
Сообщение о том, что из коробки достали красный карандаш несет 2 бита информации. Сколько карандашей в коробке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
N=2^i; i=2 2^2=4 карандаша
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