Що означає слово сердюк у такому реченні: "У сінях горіли ічки у високих ліхтарях, ?? на лавках попри стін знаходилися та джури" а) серйозна або сердита людина б) курінний отаман в) охоронець гетьман г) збороєносець козацьк...

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Що означає слово сердюк у такому реченні: "У сінях горіли ічки у високих ліхтарях, ?? на лавках попри стін знаходилися та джури" а) серйозна або сердита людина б) курінний отаман в) охоронець гетьман г) збороєносець козацької старшини д) кошовий отаман

Автор: Гость