Що означає слово сердюк у такому реченні: "У сінях горіли ічки у високих ліхтарях, ?? на лавках попри стін знаходилися та джури" а) серйозна або сердита людина б) курінний отаман в) охоронець гетьман г) збороєносець козацьк...
Українська мова
Що означає слово сердюк у такому реченні: "У сінях горіли ічки у високих ліхтарях, ?? на лавках попри стін знаходилися та джури" а) серйозна або сердита людина б) курінний отаман в) охоронець гетьман г) збороєносець козацької старшини д) кошовий отаман
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)серьозна або сердита людина!
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