Що означає слово сердюк у такому реченні: "У сінях горіли ічки у високих ліхтарях, ?? на лавках попри стін знаходилися та джури" а) серйозна або сердита людина б) курінний отаман в) охоронець гетьман г) збороєносець козацьк...

Українська мова
Що означає слово сердюк у такому реченні: "У сінях горіли ічки у високих ліхтарях, ?? на лавках попри стін знаходилися та джури" а) серйозна або сердита людина б) курінний отаман в) охоронець гетьман г) збороєносець козацької старшини д) кошовий отаман
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)серьозна або сердита людина!
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