Сочинение рассуждения можно ли жить без Родины?

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Сочинение рассуждения можно ли жить без Родины?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Родина - это место, где ты родился, где провёл своё детство, это место, с которым у тебя связано много воспоминаний. Родина - это место, в котором душа обретает покой. Для кого-то Родина - многочисленные друзья и знакомые, постоянное веселье и смех, для кого-то - это старый отцовский дом, наполненный теплом, уютом и заботой, а для кого-то родина - это красивые пейзажи и бескрайние просторы, Отчество, которое нужно защищать, и за которое нужно биться! Человек не может жить без Родины. Это невозможно. Как можно покинуть раз и навсегда место, где ты родился, прожил и родились твои отцы и прадеды!? Как можно лишить себя возможности видеть родные просторы, родной дом и родных тебе людей? Ведь не зря говорят: "Всякому деревцу родная земля слаще". Сколько бы лет тебе не было, где бы ты не находился - душа всё равно тянется к родине, к родным краям. Ты можешь уехать в другой город, в другую страну, на другой континент, можешь объездить весь мир, познакомиться с разными людьми, но нигде не будет так хорошо, как на Родине, в родных краях, дома. Мысли о родном крае и тоска по родному дому, по семье, всё равно будет одолевать тебя, может быть, не сейчас, но позже. Нужно быть настолько равнодушным и бесчувственным человеком, чтобы не испытывать любви и уважения к Отечеству! Многие композиторы на многое время или навсегда прощались с родными местами. И не только композиторы, а писатели, поэты, философы: Тютчев, Бродский, Набоков, Шопен. Не все так просто смирились с прощанием с Родиной. Много стихов посвящено нашему Отечеству, большинство великолепных картин и музыкальных произведений. Кто-то возвращается обратно, домой, а кто-то не смог или не успел этого сделать. Как ни крути, а от корней не оторваться, потому что родное всегда в сердце! P.S. Сам писал.
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