Как одним словом можно назвать высказывание ''В жизни всегда есть место подвигу''
Литература
Как одним словом можно назвать высказывание ''В жизни всегда есть место подвигу''
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Данное высказывание является афоризмом
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