Сыпучая горная порода различных цыетов, образовавшаяся в процесс полного разрушения гранита или другой горной породы?
География
Сыпучая горная порода различных цыетов, образовавшаяся в процесс полного разрушения гранита или другой горной породы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
14. Сыпучая горная порода различных цветов, образовавшаяся в процессе полного разрушения гранита мой кросворд ответ: песок у меня пять рада помочь
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Уважаемые ,друзья ,помогите пожалуйста разобраться с заданием !! Очень ,очень нужн?? !!!))Заранее спасибо !!!