Жизнь и судьба семьи дубровских

Литература
Жизнь и судьба семьи дубровских
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жили с самого начала не плохо,пока младший Дубровский не лишился отца с матерью.Дубровский решает продолжить дело отца,и отомстить Кирилу Петровичу,но Дубровский в образе учителя французского влюбляется в Марию и он не может отомстить её отцу.В конце произведения Мария не по воле вышла замуж за князя Верейского. Когда Мария и её муж ехали к Кириле Петровичу, Дубровский решается освободить Марию от невольного брака.Но Мария отказывается. Дубровский во время боя распустил войско и скрывается за границу.
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