Довжина першого 7см,що у 2 рази більше за довжину другого відрізка.побудуй третій відрізок, довжина якого дорівнює сумі довжин перших двох відрізків.
Математика
Довжина першого 7см,що у 2 рази більше за довжину другого відрізка.побудуй третій відрізок, довжина якого дорівнює сумі довжин перших двох відрізків.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первый отрезок - 7 см второй отрезок: 7:2=3,5 см третий отрезок: 7+3,5=10,5 см
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Информатика
Сообщение о том, что из коробки достали красный карандаш несет 2 бита информации. Сколько карандашей в коробке?
Математика