Довжина першого 7см,що у 2 рази більше за довжину другого відрізка.побудуй третій відрізок, довжина якого дорівнює сумі довжин перших двох відрізків.

Математика

Довжина першого 7см,що у 2 рази більше за довжину другого відрізка.побудуй третій відрізок, довжина якого дорівнює сумі довжин перших двох відрізків.

Автор: Гость