Довжина першого 7см,що у 2 рази більше за довжину другого відрізка.побудуй третій відрізок, довжина якого дорівнює сумі довжин перших двох відрізків.

Математика
Довжина першого 7см,що у 2 рази більше за довжину другого відрізка.побудуй третій відрізок, довжина якого дорівнює сумі довжин перших двох відрізків.
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Гость:
Первый отрезок - 7 см второй отрезок: 7:2=3,5 см третий отрезок: 7+3,5=10,5 см
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