Помогите упражнение № 58 с подробным объяснением
Алгебра
Помогите упражнение № 58 с подробным объяснением
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение во вложении. Для решения надо понимать производные. Формула интеграла степенной функции здесь http://www.webmath.ru/poleznoe/formules_11_2.php. Решаем методом замены переменных.
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