Каково наибольшее натуральное значение n, при котором верно неравенство n lt;100/19 ?
Математика
Каково наибольшее натуральное значение n, при котором верно неравенство n lt;100/19 ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
99/19<100/19 n=99/19))))))))
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