Каково наибольшее натуральное значение n, при котором верно неравенство n lt;100/19 ?

Математика
Каково наибольшее натуральное значение n, при котором верно неравенство n lt;100/19 ?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
99/19<100/19 n=99/19))))))))
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Переведите на аглийский язык палата ''общин''
Ответить
Физика
Как работает гидравлический пресс
Ответить
Русский язык
Спишите текст. Подчеркни слова с разделительным ь и непроизносимыми согласными. Весна. Последний снег сходит с полей. Звенят по оврагам ручейки. Ло...
Ответить
Математика
В ящике было 6 кг яблок. папа сорвал 2 кг, а син-1кг яблок. сколько килограмм яблок со??вали? сколько килограмм яблок стало?
Ответить
Английский язык
Put the verbs in brackets into the past simple jr the past progressive 1. I.....(eat) my lunch when the phone...(rang) 2. We......(talk) when s...
Ответить