В українській народній творчости цей птах е символом горя і смерті
Українська література
В українській народній творчости цей птах е символом горя і смерті
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Він називається срака
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