Как вы думаете, что могло заинтересовать в книге Томаса Мора его современников? Чем она интересна читателю сегодня?

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Современники могли заинтересоваться новым литературным жанром. "Утопия" в те годы была чем-то новым, но отвечающим желаниям многих людей. Эпоха Возрождения породила надежду на новое счастливое будущее, рай на земле, который был описан в труде Томаса Мора. В наше время эта книга также актуальна. Ценности и идеалы, такие, как равенство, честность, человеколюбие, описанные в ней, остаются важной частью человеческих стремлений и в наше время.