Укажи строку где все парные по глухости - звонкости согласные звуки требуют прове??ки. Сугроб, дубки, флаг, клубок. Лес, глазки , ложка, мороз. Парус , травка, шарфы, гнезда. Кружка, проруби, варежка, дубок.
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Укажи строку где все парные по глухости - звонкости согласные звуки требуют прове??ки. Сугроб, дубки, флаг, клубок. Лес, глазки , ложка, мороз. Парус , травка, шарфы, гнезда. Кружка, проруби, варежка, дубок.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сугроб,дубки,флаг,клубок.
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