Выполните морфемный разбор слова выздоравливати
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Выполните морфемный разбор слова выздоравливати
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Держи друг : ВЫ-здорав-л--ива--л--а: вы-приставка, здорав-корень, л- ива- л-суффиксы, а-окончание.
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