Написать ответы на вопросы подчеркнуть предлоги. с кем ты дружешь . где ты берешь книги. где ты занимаешься спортоом. о чем ты мечтаешь
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Написать ответы на вопросы подчеркнуть предлоги. с кем ты дружешь . где ты берешь книги. где ты занимаешься спортоом. о чем ты мечтаешь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я дружу с(предлог) Иваном.Я беру книги в(предлог) библиотеке. Я занимаюсь спортом в(предлог) спортзале. Я мечтаю о(предлог) .....напиши,о чем ты мечтаешь.
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