Как автор говорит об отношениях девочки к своей деревушке? Какие слова выбирает? Запишите. Это же_____________что такое! Не зря ведь дед Кузьма говорит, что наша земля______________и нету другой такой______________ земли на бел...
Литература
Как автор говорит об отношениях девочки к своей деревушке? Какие слова выбирает? Запишите. Это же_____________что такое! Не зря ведь дед Кузьма говорит, что наша земля______________и нету другой такой______________ земли на белом свете! ПОМОГИТЕ!!! СРОЧНО!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-Прелесть2-истинный рай 3-Хорошей. Относится отлично
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