Как автор говорит об отношениях девочки к своей деревушке? Какие слова выбирает? Запишите. Это же_____________что такое! Не зря ведь дед Кузьма говорит, что наша земля______________и нету другой такой______________ земли на бел...

Литература

Как автор говорит об отношениях девочки к своей деревушке? Какие слова выбирает? Запишите. Это же_____________что такое! Не зря ведь дед Кузьма говорит, что наша земля______________и нету другой такой______________ земли на белом свете! ПОМОГИТЕ!!! СРОЧНО!!!

Автор: Гость