25. Никотин – отравляющее вещество, входящее в состав табака, разрушающее здоровье человека, и ведущее к никотиновой зависимости. Если в составе никотина содержится 74, 07% углерода, 8,65% водорода, 17,28% азота, и его молярная...

Химия

25. Никотин – отравляющее вещество, входящее в состав табака, разрушающее здоровье человека, и ведущее к никотиновой зависимости. Если в составе никотина содержится 74, 07% углерода, 8,65% водорода, 17,28% азота, и его молярная масса в два раза больше молярной массы бромоводорода, то никотин имеет формулу A) С12Н18N2 B) C12H24N C) C10H14N2 D) C8H16N2 E) C5H7N2

Автор: Гость