25. Никотин – отравляющее вещество, входящее в состав табака, разрушающее здоровье человека, и ведущее к никотиновой зависимости. Если в составе никотина содержится 74, 07% углерода, 8,65% водорода, 17,28% азота, и его молярная...
Химия
25. Никотин – отравляющее вещество, входящее в состав табака, разрушающее здоровье человека, и ведущее к никотиновой зависимости. Если в составе никотина содержится 74, 07% углерода, 8,65% водорода, 17,28% азота, и его молярная масса в два раза больше молярной массы бромоводорода, то никотин имеет формулу A) С12Н18N2 B) C12H24N C) C10H14N2 D) C8H16N2 E) C5H7N2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
СxHyNz Рассчитываем атомные факторы: С 74,07/12 = 6,1725 Н 8,65/1 = 8,65 N 17,28/14 = 1,23 Тогда X:Y:Z = 6,1725:8,65:1,23 = 5:7:1 С₅H₇N Но молярная масса равна 81 (ровно как у бромводорода) а она должна быть вдвое большей. Поэтому индексы умножаем на два. Ответ: C) C₁₀H₁₄N₂
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