Сравнительная характеристика печорина и доктора вернера

Литература
Сравнительная характеристика печорина и доктора вернера
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Григорий Печорин и доктор Вернер являются приятелями. Они знакомятся во время службы на Кавказе. Печорин и Вернер оба умны, образованы и остры на язык. Они оба любят женщин, но не хотят жениться. Их главные различия в том, что доктор Вернер - более добродушный и более слабохарактерный человек, чем Печорин. 
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