Сравнительная характеристика печорина и доктора вернера
Литература
Сравнительная характеристика печорина и доктора вернера
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Григорий Печорин и доктор Вернер являются приятелями. Они знакомятся во время службы на Кавказе. Печорин и Вернер оба умны, образованы и остры на язык. Они оба любят женщин, но не хотят жениться. Их главные различия в том, что доктор Вернер - более добродушный и более слабохарактерный человек, чем Печорин.
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