Сравнительная характеристика печорина и доктора вернера

Гость: Гость:

Григорий Печорин и доктор Вернер являются приятелями. Они знакомятся во время службы на Кавказе. Печорин и Вернер оба умны, образованы и остры на язык. Они оба любят женщин, но не хотят жениться. Их главные различия в том, что доктор Вернер - более добродушный и более слабохарактерный человек, чем Печорин.