1. Определите среду обитания кактуса. 2. Выявите черты приспособленности кактуса ?? среде обитания. 3. Выявите относительный характер приспособленности кактуса

Биология
1. Определите среду обитания кактуса. 2. Выявите черты приспособленности кактуса ?? среде обитания. 3. Выявите относительный характер приспособленности кактуса
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 . пустыни 2 . колючки , вместо листьев. длинные корни 3. колючки - видоизмененные листья. В умеренных регионах с устьиц на листьях испоряется лишняя влага. Так как в пустыне нет необходимости испаряеть влагу , листья видоизменились до колючек
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Нитрат неизвестного двухвалентного металла прокалили. Масса твердого остатка пр?? этом уменьшилась на 57,45%. Определите что это за металл. В ответ...
Ответить
Химия
25. Никотин – отравляющее вещество, входящее в состав табака, разрушающее здоровье человека, и ведущее к никотиновой зависимости. Если в составе ни...
Ответить
Українська література
План до Повісті Тореадори з Васюківки( другий розділ )
Ответить
Литература
Сравнительная характеристика печорина и доктора вернера
Ответить
Математика
ПОСТАВТЕ МЕСТО ? ЗНАК 5 ? 15 ? 8 =2
Ответить