1. Определите среду обитания кактуса. 2. Выявите черты приспособленности кактуса ?? среде обитания. 3. Выявите относительный характер приспособленности кактуса

Гость: Гость:

1 . пустыни 2 . колючки , вместо листьев. длинные корни 3. колючки - видоизмененные листья. В умеренных регионах с устьиц на листьях испоряется лишняя влага. Так как в пустыне нет необходимости испаряеть влагу , листья видоизменились до колючек