1. Определите среду обитания кактуса. 2. Выявите черты приспособленности кактуса ?? среде обитания. 3. Выявите относительный характер приспособленности кактуса
Биология
1. Определите среду обитания кактуса. 2. Выявите черты приспособленности кактуса ?? среде обитания. 3. Выявите относительный характер приспособленности кактуса
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 . пустыни 2 . колючки , вместо листьев. длинные корни 3. колючки - видоизмененные листья. В умеренных регионах с устьиц на листьях испоряется лишняя влага. Так как в пустыне нет необходимости испаряеть влагу , листья видоизменились до колючек
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