Как сейчас человек заботится о сохранении лесов?
Биология
Как сейчас человек заботится о сохранении лесов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сажают семена, использую мукулатуру вместо того чтоб срубать деревья
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