Какими преимуществами обладают побеги в виде луковиц, коневищ, тонких стеблей с л??стьями?

Биология
Какими преимуществами обладают побеги в виде луковиц, коневищ, тонких стеблей с л??стьями?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Как и все побеги, клубень, луковица и корневище, имеют стебель, на нём - междоузлия, узлы, почки и листья. У видоизменённых побегов все составляющие его части видоизменены. Так, у луковицы - сильно укороченный стебель (донце) , часто расположенные узлы и листья в виде сочных чешуй. Корневище также имеет междоузлия и узлы с плёнчатыми листьями. Клубень, подземный побег, также имеет почки, междоузлия, но всё деформированно из-за огромного запаса в клетках побега крахмала. 2.Ещё одним доказательством служит микроскопическое строение клеток и тканей на поперечном срезе таких побегов. Внутреннее строение полностью соответствует строению стебля.
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