Какими преимуществами обладают побеги в виде луковиц, коневищ, тонких стеблей с л??стьями?

Гость: Гость:

1.Как и все побеги, клубень, луковица и корневище, имеют стебель, на нём - междоузлия, узлы, почки и листья. У видоизменённых побегов все составляющие его части видоизменены. Так, у луковицы - сильно укороченный стебель (донце) , часто расположенные узлы и листья в виде сочных чешуй. Корневище также имеет междоузлия и узлы с плёнчатыми листьями. Клубень, подземный побег, также имеет почки, междоузлия, но всё деформированно из-за огромного запаса в клетках побега крахмала. 2.Ещё одним доказательством служит микроскопическое строение клеток и тканей на поперечном срезе таких побегов. Внутреннее строение полностью соответствует строению стебля.