Какое проверочное слово к вынимали
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Какое проверочное слово к вынимали
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Проверочное слово к слову вынимали -вынуть
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