СРОЧНО! помогите пожалуйста задание 2 срочно !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! дам13баллов))))))))))))))))))))))))))))))))))
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СРОЧНО! помогите пожалуйста задание 2 срочно !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! дам13баллов))))))))))))))))))))))))))))))))))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.intresting 2.cleverer 3.older 4.the funneist 5.the longest 6.more beautiful 7.big 8.nicer 9.the best Как то так :) Каждая строчка - пропущенное слово P.S. Я уверен в этом ответе на 80%
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