В чем сходство и различие в формах изменения имен существительных и имен прилагательных
Русский язык
В чем сходство и различие в формах изменения имен существительных и имен прилагательных
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Имя прилагательное—самостоятельная часть речи, обозначающая признак предмета и отвечающая на вопросы «како́й», «кака́я», «какое», «каки́е», «чей». В русском языке прилагательные изменяются по родам,подежам и числам, могут иметь краткую форму. В предложении прилагательное чаще всего бывает определением, но может быть и сказуемым. Имя существи́тельное(или просто существительное)— знаменательная (самостоятельная) часть речи, принадлежащая к категории имени и классу полнозначных лексем может выступать в предложении в функциях подлежащего.
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