Помогите переведите плизз !!!

Гость: Гость:

третье марта. среда. ты говоришь по-англиски. она играет на пианино. ты говоришь по-французски? он играет на пианино? Нет, я не говорю по-французски. нет, он не играет на пианино. они понимают меня? да, они понимают.мальчик слышит ее голос? да, он слышитдети идут на озерооднажды Джим говорит Мистеру Кристин, папе Лили: "Мистер Кристин, мы хотим пойти на озеро. в озере полно рыбы. мы будем ловить рыбу, а потом немного поплаваем. можно взять Лили с нами? Вода сейчас теплая.""А кто с тобой пойдет?" - спрашивает Мистер Кристин."Сем пойдет, и Хаг тоже." - говорит Джим. "Кто такой Хаг? Я его не знаю." - говорит Мистер Кристин."Хаг - это мой новый друг. он живет недалеко от вас. Он хороший мальчик и отлично плавает" - отвечает Джим."Ты тоже умеешь плавать?" - спрашивает Мистер Кристин."Конечно, я умею. я хорошо плаваю." - говорит Джим.