Вставить пропущенные буквы.У всех существительных определить падеж, окончание выделить. В тра.ке на опушке краснеют яго. ки з. мл. ники. На со. нце бл. стит купол к. локольни сельской церкви. На гр. нице луга и с.сновой рощи л....

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Вставить пропущенные буквы.У всех существительных определить падеж, окончание выделить. В тра.ке на опушке краснеют яго. ки з. мл. ники. На со. нце бл. стит купол к. локольни сельской церкви. На гр. нице луга и с.сновой рощи л.жит оз. рцо. На улице после д.ждя лужи ст. ят у края насыпи. В ярости в.да была о камни прист. ни и о скалы на п.б.режье. Ранним утром пришла гр. за с ужасным громом и ливнем. От д.ревни по узкой тр.пинке выйдешь к мельнице

Автор: Гость