Вставить пропущенные буквы.У всех существительных определить падеж, окончание выделить. В тра.ке на опушке краснеют яго. ки з. мл. ники. На со. нце бл. стит купол к. локольни сельской церкви. На гр. нице луга и с.сновой рощи л....
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Вставить пропущенные буквы.У всех существительных определить падеж, окончание выделить. В тра.ке на опушке краснеют яго. ки з. мл. ники. На со. нце бл. стит купол к. локольни сельской церкви. На гр. нице луга и с.сновой рощи л.жит оз. рцо. На улице после д.ждя лужи ст. ят у края насыпи. В ярости в.да была о камни прист. ни и о скалы на п.б.режье. Ранним утром пришла гр. за с ужасным громом и ливнем. От д.ревни по узкой тр.пинке выйдешь к мельнице
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Стоит купол кОлокольни сельской церкви. На грАнице луга и сОсновой рощи лЕжит озЕрцо. На улице после дОждя лужи стОят у края насыпи. В ярости вОда была о камни пристАни и о скалы на пОбЕрежье. Ранним утром пришла грОза с ужасным громом и ливнем. От дЕревни по узкой трОпинке выйдешь к мельнице.
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