1)Написав доверенность на право управления автомобилем своему сыну, гражданин А. реализовал такое право собственности как: а) владение б) пользование в) распоряжение г) доверие
Обществознание
1)Написав доверенность на право управления автомобилем своему сыну, гражданин А. реализовал такое право собственности как: а) владение б) пользование в) распоряжение г) доверие
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Ответ в- распоряжения
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