1)Написав доверенность на право управления автомобилем своему сыну, гражданин А. реализовал такое право собственности как: а) владение б) пользование в) распоряжение г) доверие

Обществознание

1)Написав доверенность на право управления автомобилем своему сыну, гражданин А. реализовал такое право собственности как: а) владение б) пользование в) распоряжение г) доверие

Автор: Гость