Какой из городов является центром морского и речного судостроения? 1) Архангельс?? 2)Петрозаводск

География
Какой из городов является центром морского и речного судостроения? 1) Архангельс?? 2)Петрозаводск
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Гость:
Архангельск ++++++++++++++++++++++++++++++++++
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