Вопрос по книге" Робинзон Крузо". Вопрос: "Роль Пятнице в романе" Очень срочно ??ожалуйста, умоляю очень срочно на завтра в школу !!!!!!!!!;;;;;;((((

Литература
Вопрос по книге" Робинзон Крузо". Вопрос: "Роль Пятнице в романе" Очень срочно ??ожалуйста, умоляю очень срочно на завтра в школу !!!!!!!!!;;;;;;((((
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он мог с ним поговорить ведь пятница был его единственный друг на острове
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