Чем растительные клетки отличаются от клеток других эукариот

Биология
Чем растительные клетки отличаются от клеток других эукариот
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В клетках растений есть пластиды - двухмембранные органоиды, делящиеся на хлоропласты, хромопласты и лейкопласты. Также у растительных клеток есть клеточная стенка, содержащая целлюлозу.  Клетки растений отличаются вакуолями, заполненным клеточным соком. В отличие от животных, клетки растений имеют постоянную вакуоль, причем больших размеров. 
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