Чем растительные клетки отличаются от клеток других эукариот
Биология
Чем растительные клетки отличаются от клеток других эукариот
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В клетках растений есть пластиды - двухмембранные органоиды, делящиеся на хлоропласты, хромопласты и лейкопласты. Также у растительных клеток есть клеточная стенка, содержащая целлюлозу. Клетки растений отличаются вакуолями, заполненным клеточным соком. В отличие от животных, клетки растений имеют постоянную вакуоль, причем больших размеров.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Найдите АС, если периметр треугольника АВС равен 14/25 м, АВ 1/14, а ВС на 1/10 м меньше, чем АС. 5 класс
Литература
Вопрос по книге" Робинзон Крузо". Вопрос: "Роль Пятнице в романе" Очень срочно ??ожалуйста, умоляю очень срочно на завтра в школу !!!!!!!!...
Українська мова