Как проходило освоение Северо-Восточной Руси?
История
Как проходило освоение Северо-Восточной Руси?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Северо-восточные земли имели одну важную особенность. Если старые центры русской государственности — Приднепровье и Новгородская земля — сначала были освоены восточнославянскими племенами, а затем здесь возникла княжеская власть, то русский Северо-Восток во многом осваивался по инициативе уже существовавшей княжеской власти. Так, наряду с Ростовом и Суздалем, старейшими городами края были Ярославль, основанный Ярославом Мудрым, и Владимир-на-Клязьме, основанный Владимиром Мономахом. Поэтому князья получили здесь возможность, во-первых, объявлять земли своей собственностью, во-вторых, раздавать их своим дружинникам и церкви, в-третьих, ограничивать политические и экономические права населения.В результате северо-восточные князья сразу же стали крупнейшими землевладельцами и полноправными властителями в своём княжестве.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Найдите АС, если периметр треугольника АВС равен 14/25 м, АВ 1/14, а ВС на 1/10 м меньше, чем АС. 5 класс
Литература
Вопрос по книге" Робинзон Крузо". Вопрос: "Роль Пятнице в романе" Очень срочно ??ожалуйста, умоляю очень срочно на завтра в школу !!!!!!!!...