Как проходило освоение Северо-Восточной Руси?

История
Как проходило освоение Северо-Восточной Руси?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Северо-восточные земли имели одну важную осо­бенность. Если старые центры русской государственности — Приднепровье и Новгородская земля — сначала были освоены восточнославянскими племе­нами, а затем здесь возникла княжеская власть, то русский Северо-Восток во многом осваивался по инициативе уже существовавшей княжеской власти. Так, наряду с Ростовом и Суздалем, старейшими го­родами края были Ярославль, основанный Яросла­вом Мудрым, и Владимир-на-Клязьме, основанный Владимиром Мономахом. Поэтому князья получили здесь возможность, во-первых, объявлять земли сво­ей собственностью, во-вторых, раздавать их своим дружинникам и церкви, в-третьих, ограничивать по­литические и экономические права населения.В результате северо-восточные князья сразу же стали крупнейшими землевладельцами и полноправ­ными властителями в своём княжестве.

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