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Хто шахтар .шахтар що робить
Українська мова
Хто шахтар .шахтар що робить
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Автор: Гость
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Гость:
(хто?) )шахтар, (що робить? ) добуває вугілля та метали
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