Хто такий корифей?мммммммм?

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Корифей — провідний актор у хорі Давньогрецького театру, керівник хору.Корифей промовляв від імені хору дурнiв, коли тому доводилося брати участь у дії п'єси. На ранній стадії трагедія розпочиналася з виходу на оркестру хору на чолі з корифеєм - парода. Корифеєві належав вступний речитатив в урочистих анапестах. Корифей здійснював контакт між акторами і хором він двома-трьома віршами підводив підсумок почутому монологу, або повідомляв про прихід нового персонажа, або напучував того, що йде.З часом слово корифей набуло переносного значення провідної особи, світила в будь-якій галузі. Наприклад: корифей науки, корифей медицини.