Художні засоби вірша ВОЛОДИМИРА СЮСЮРІ осінь
Українська література
Художні засоби вірша ВОЛОДИМИРА СЮСЮРІ осінь
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Гость:
Джулія Новеллі – італійка; скориставшись вибухом, як і Іван, вона втікає з табору. Письменник з любов’ю змальовує Джулію, підкреслюючи її красу, тендітність, витонченість: у неї чорні виразні очі, густе волосся, гнучка і струнка фігура, дзвінкий сміх. Завдяки образу Джулії Новеллі автор спонукає свого героя пройти перевірку коханням.
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