Кирилл передвигается на самокате со скоростью 12 км/ч. Он выехал из дома, рассчитыв??я прибыть на работу за 5 минут до начала совещания. Проехав некоторое расстояние, Кирилл вспомнил, что забыл дома пропуск, и решил за ним верн...
Математика
Кирилл передвигается на самокате со скоростью 12 км/ч. Он выехал из дома, рассчитыв??я прибыть на работу за 5 минут до начала совещания. Проехав некоторое расстояние, Кирилл вспомнил, что забыл дома пропуск, и решил за ним вернуться. Доехав до дома, Кирилл обнаружил пропуск в заднем кармане джинсов, развернулся и поехал на работу. Какое расстояние Кирилл проехал до того, как впервые подумал о пропуске, если в итоге он опоздал к началу совещания на 7 минут? Ответ дайте в километрах.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кирилл увеличил свой путь на "от места, где вспомнил, домой" + "проехать из дома снова до того места, где вспомнил ". Также он увеличил время от "5 минут до" до "7 минут после" = 12 минут. Т.к. расстояние от момента до дома и от дома до момента — равно, значит, на проезд в одну сторону он потратил 12/2 = 6 минут. Получается, что 12 км/ч * 6 минут = 1,2 км.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
ДВЕ БУТЫЛКИ ОБЪЁМОМ 1,5 Л НАПОЛНИЛИ ДО КРАЁВ: ОДНУ-ВОДОЙ,ДРУГУЮ-КЕРОСИНОМ,КАКАЯ БУТ??ЛКА ЛЕГЧЕ И НАСКОЛЬКО? ЕСЛИ ПЛОТНОСТЬ ВОДЫ 1000КГ/м3, КЕРОСИНА...
Русский язык
Укажите предложения, в котором между подлежаещим и сказуемым нужно поставить тир?? 1)колибри самая маленькая птичка 2)колибрия является самой мальн...
Математика