Кирилл передвигается на самокате со скоростью 12 км/ч. Он выехал из дома, рассчитыв??я прибыть на работу за 5 минут до начала совещания. Проехав некоторое расстояние, Кирилл вспомнил, что забыл дома пропуск, и решил за ним верн...

Математика

Кирилл передвигается на самокате со скоростью 12 км/ч. Он выехал из дома, рассчитыв??я прибыть на работу за 5 минут до начала совещания. Проехав некоторое расстояние, Кирилл вспомнил, что забыл дома пропуск, и решил за ним вернуться. Доехав до дома, Кирилл обнаружил пропуск в заднем кармане джинсов, развернулся и поехал на работу. Какое расстояние Кирилл проехал до того, как впервые подумал о пропуске, если в итоге он опоздал к началу совещания на 7 минут? Ответ дайте в километрах.

Автор: Гость