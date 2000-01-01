Кирпич весит 2 килограмма и еще треть от собственного веса.сколько весит кирпич? 'Дети дроби еще не проходили.

Математика

Кирпич весит 2 килограмма и еще треть от собственного веса.сколько весит кирпич? 'Дети дроби еще не проходили.

Автор: Гость