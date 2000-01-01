Кирпич весит 2 килограмма и еще треть от собственного веса.сколько весит кирпич? 'Дети дроби еще не проходили.
Математика
Кирпич весит 2 килограмма и еще треть от собственного веса.сколько весит кирпич? 'Дети дроби еще не проходили.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 кг=2000 г 2000:3=666,666..... - округляем до 667 г. Следовательно, 2 кг 667 г весит кирпич
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