На солнышке грелись кошка и н колько котят.У них лап на 21 больше,чем хвостов.Сколько котят у кошки?

Математика
На солнышке грелись кошка и н колько котят.У них лап на 21 больше,чем хвостов.Сколько котят у кошки?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У 1 котенка 4 лапы и 1 хвост, т.е лап на 3 больше, значит 21:3=7, У кошки 7 котят.
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