Помогите решить пример.Выполнить действие.

Математика
Помогите решить пример.Выполнить действие.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 1/9 * 0,9 = 4 1/9 *  9/10 = 37/9 *  9/10 =333/90 =  37/10 = 3 7/10 27,2*2,17=7 2/10 *  2/17 = 136/5  * 2/17 =272/85=  16/5 = 3 1/5
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